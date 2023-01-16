***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.01.2023 22:49
***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ve Activaweb SAS'a Ait Yazılımlara İlişkin Satın Alma Fiyatı Tahsisi (Purchase Price Allocation-PPA) Raporu ve Söz Konusu Raporu Hazırlayan Kuruluşun Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://yatirimci.mackolik.com/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102740
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,7972
En Düşük
18,7843
18:0520,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3454
En Düşük
20,3276
18:051.158,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.158,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.158,30
En Düşük
1.157,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7799
|18,7972
|% 0,06
|
|Euro
|20,3309
|20,3454
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,8384
|22,9529
|% -0,02
|
|Frank
|20,1997
|20,3213
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.834
|7.900
|90,00
|
|Yarım
|3.817
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,71
|0,05
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında