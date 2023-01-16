***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MACKO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ve Activaweb SAS'a Ait Yazılımlara İlişkin Satın Alma Fiyatı Tahsisi (Purchase Price Allocation-PPA) Raporu ve Söz Konusu Raporu Hazırlayan Kuruluşun Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://yatirimci.mackolik.com/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102740BIST