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***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2023 06:21
***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MACKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103579


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BIST En Aktif Hisseler10:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 2,89 40.516.801 % 0,00  
SMRTG 85,95 99.345.704 % 0,00  
OZSUB 19,04 43.254.309 % 0,00  
PLTUR 14,39 203.774.052 % 0,00  
SDTTR 110,20 337.747.945 % 0,00  
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10:00 Alış Satış %  
Dolar 18,7995 18,8141 % 0,04  
Euro 20,5138 20,5289 % 0,56  
Sterlin 23,2902 23,4070 % 0,21  
Frank 20,4115 20,5345 % 0,29  
Riyal 4,9922 5,0173 % -0,05  
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10:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 -4,66  
Altın Gr. 1.162 1.162 -3,01  
Cumhuriyet 7.855 7.974 12,00  
Tam 7.879 7.941 -47,00  
Yarım 3.848 3.886 -23,00  
Çeyrek 1.924 1.943 -11,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,06  
Gümüş Gr. 14,42 14,44 -0,05  
B. Petrol 87,49 87,49 -0,14  
Seans Raporu 10:00
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