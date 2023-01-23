***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2023 06:21
***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MACKO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103579
BIST
10:015.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 23,72
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.521
En Düşük
5.509
10:0118,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8424
En Düşük
18,7516
10:0120,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1062
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5880
En Düşük
20,3810
10:011.162,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.162,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.161,31
BIST En Aktif Hisseler10:00
|YYAPI
|2,89
|40.516.801
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|OZSUB
|19,04
|43.254.309
|% 0,00
|
|PLTUR
|14,39
|203.774.052
|% 0,00
|
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,89
|40.516.801
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|OZSUB
|19,04
|43.254.309
|% 0,00
|
|PLTUR
|14,39
|203.774.052
|% 0,00
|
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 0,00
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% 0,00
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7995
|18,8141
|% 0,04
|
|Euro
|20,5138
|20,5289
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,2902
|23,4070
|% 0,21
|
|Frank
|20,4115
|20,5345
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9922
|5,0173
|% -0,05
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-4,66
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.879
|7.941
|-47,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,49
|87,49
|-0,14
|