***MACKO* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.01.2023 10:23
***MACKO******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [MACKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu bildirim, www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103053 numaralı duyurumuza ilişkin bildirimin İlgili Şirket (MACKO) ile İlişkilendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103127
BIST
11:425.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,14
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
11:4218,7979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:4220,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3609
En Düşük
20,2399
11:421.155,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.155,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler11:42
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|173.255.483
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|110.728.605
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.702.133
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.113.991
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,10
|11.315.570
|% -7,69
|
|KZBGY
|27,68
|195.034.499
|% -5,01
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|BFREN
|5.399,60
|19.845.485
|% -3,47
|
|TERA
|24,18
|7.614.464
|% -3,28
|
|THYAO
|154,60
|6.303.283.500
|% 3,69
|
|EREGL
|40,94
|2.682.265.070
|% 0,89
|
|KRDMD
|19,53
|1.847.053.635
|% 0,57
|
|ASELS
|62,60
|1.763.794.126
|% -0,71
|
|SISE
|44,62
|1.752.773.678
|% 2,86
|
|KRDMD
|19,53
|1.847.053.635
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,79
|884.610.062
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,50
|692.023.109
|% 0,95
|
|AKBNK
|17,73
|1.165.340.002
|% 2,13
|
|EREGL
|40,94
|2.682.265.070
|% 0,89
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7935
|18,7979
|% -0,01
|
|Euro
|20,3341
|20,3427
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,1218
|23,2377
|% -0,00
|
|Frank
|20,4347
|20,5578
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% -0,01
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|10,02
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|6,26
|
|Cumhuriyet
|7.826
|7.944
|-13,00
|
|Tam
|7.860
|7.919
|40,00
|
|Yarım
|3.830
|3.875
|19,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.937
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,04
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,92
|