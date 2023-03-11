***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinadenSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan- "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerinn bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123177BIST