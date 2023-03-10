***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiVarlık DeğerlemeRapor Tarihi10.03.2023AçıklamalarFransa'da mukim %100 bağlı ortaklığımız Activaweb SAS'e ait Varlık Değerleme Raporu ektedir. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123138BIST