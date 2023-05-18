***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.05.2023 23:13
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnternet Üzerinden Yayıncılık Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
100.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,05
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket Kurulumu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından İnternet Üzerinden Yayıncılık Hizmeti gerçekleştirilebilmesi amacıyla Şirket'in tek pay sahibi olacağı (esas sermayeyi temsil eden payların %100'ünün sahibi olacağı), sermayesi, beheri 1,00- Türk Lirası değerinde 100.000 paya ayrılmış toplam 100.000,00-Türk Lirası değerinde olan, yeni bir şirket kurulmasına Yeni Şirket'in beheri 1,00- Türk Lirası değerinde 100.000 adet paya karşılık gelen 100.000,00- Türk Lirasının Şirket tarafından nakdi olarak taahhüt edilmesine ve Yeni Şirket'in tescilinden önce tamamının Şirket tarafından her türlü muvazaadan ari olarak ödenmesine ve yeni Şirket'in kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi, tamamlanması ve yürütülmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152535
BIST