***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/05/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnternet Üzerinden Yayıncılık HizmetiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar100.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,05Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirket KurulumuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından İnternet Üzerinden Yayıncılık Hizmeti gerçekleştirilebilmesi amacıyla Şirket'in tek pay sahibi olacağı (esas sermayeyi temsil eden payların %100'ünün sahibi olacağı), sermayesi, beheri 1,00- Türk Lirası değerinde 100.000 paya ayrılmış toplam 100.000,00-Türk Lirası değerinde olan, yeni bir şirket kurulmasına Yeni Şirket'in beheri 1,00- Türk Lirası değerinde 100.000 adet paya karşılık gelen 100.000,00- Türk Lirasının Şirket tarafından nakdi olarak taahhüt edilmesine ve Yeni Şirket'in tescilinden önce tamamının Şirket tarafından her türlü muvazaadan ari olarak ödenmesine ve yeni Şirket'in kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi, tamamlanması ve yürütülmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152535BIST