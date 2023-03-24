***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
24.03.2023 18:28
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ektedir. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127924
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0492
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0824
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.216,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.216,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0673
|19,0749
|% 0,26
|
|Euro
|20,5281
|20,5492
|% -0,40
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|