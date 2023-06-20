***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 20.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17984 sayılı yazısına istinaden, Şirket'imiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirket'imizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160647BIST