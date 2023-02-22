***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 20:19
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'muz 22.02.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında
1. Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın, 05.09.2022 tarihinden itibaren yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 22.02.2023 tarihi itibariyle istifasının kabulüne
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Gökhan Samim Say'ın yerine ve görev süresi sonuna kadar, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde görev almak üzere, Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363' ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, işbu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116175
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0168
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.110,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8668
|18,8716
|% 0,03
|
|Euro
|20,0516
|20,0641
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,7110
|22,8249
|% -0,25
|
|Frank
|20,2133
|20,3350
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0146
|5,0398
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.603
|7.667
|-32,00
|
|Yarım
|3.714
|3.752
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|-2,40
|