***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesi uyarınca Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk ve Halka Arz Sigortası Poliçesi" imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123153BIST