***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinadenSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan- " Ücretlendirme Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına- " Bağış ve Yardım Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına- " İş Etiği Kuralları"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınakarar verilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123178BIST