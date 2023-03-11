***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2023 00:17
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan
- " Ücretlendirme Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
- " Bağış ve Yardım Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
- " İş Etiği Kuralları"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123178
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1311
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,4980
En Düşük
19,8223
18:051.138,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.138,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.139,08
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9627
|18,9729
|% 0,11
|
|Euro
|20,1792
|20,2016
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,7334
|22,8474
|% 0,90
|
|Frank
|20,4944
|20,6179
|% 1,38
|
|Riyal
|5,0350
|5,0603
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|39,05
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|23,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.699
|7.775
|145,00
|
|Yarım
|3.761
|3.805
|71,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.902
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem