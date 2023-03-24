***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durumlar Rehberi 5.7 Madde 11 kapsamında, şirketimiz çalışan sayısının 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 87'ye ulaştığınıKamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127916BIST