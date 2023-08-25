***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile İngiltere Championship takımlarından Hull City Futbol Kulübü arasında, 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere Resmi Canlı Sonuçlar Sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189800BIST