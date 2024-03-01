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***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2024 22:12
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Neda Soydan'ın 02.09.2021 tarihinden itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 01.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Neda Soydan'ın yerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde görev almak üzere Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 
İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır.
Bu istifa sonrasında, Kurumsal Yönetim Komitesi kalan mevcut üyeleri ile faaliyetlerine devam edecektir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254111


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