***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ve iletişimini yapmak, çeşitli alanlarda ve konularda bilgi üreten özel veya tüzel kişiler resmi daireler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış-verişi ve dağıtımını yapmak, üretilen bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesini, yayılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, bilgi üretimini genişletmek, çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için gereken girişimlerde bulunmak, kaynakları hazırlamak, kullanılacak ve dağıtımı yapılacak bilgileri gerektiğinde şirketin kendi kaynakları ile üretmek veya hazırlamak veya üretilmesini veya hazırlanmasını sağlamaktır.Şirket'in ana faaliyetleri konusu ile ilgili olarak internet üzerinde her türlü servis ve ticari faaliyet göstererek yayın ve çeşitli konularda veri tabanı oluşturma, geliştirme, müşterilere servis olarak sağlama ve internet ile ilgili yazılım geliştirme, reklam ilan alma, reklam ilan verme gibi müşteri hizmetleri, yurt dışı firmalar ile ortaklık kurarak veritabanı alışverişi sağlama gibi elektronik ticaretler olup özetle kendi mobil uygulamaları ve web siteleri vasıtasıyla reklam gelirleri elde etmek, yazılım programları üretmek, satmak ve yazılım hizmeti vermektir.Mevcut durum itibarıyla Şirket web siteleri ve uygulamaları vasıtasıyla reklam geliri ve reklam gelirlerinin optimizasyonu üzerine sunduğu yazılım hizmetlerinden gelir elde etmektedir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pay Sahibi, İsta Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti./Müdür-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Pay Sahibi, TZGP Danışmanlık Hizmetleri A.Ş./Pay Sahibi, Epic Ventures Turkey Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi-Pay Sahibi, CNA İleri Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ABDULKADİR EMRE UĞURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Hayır 15 A+B Bağımsız Üye DeğilHASAN TURGAY OZANER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Pay Sahibi Evet Bağımsız Üye DeğilNEDA SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Epic Ventures Turkey Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi, Metamorfoz Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceambeam Bilişim Teknolojileri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, CNA İleri Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)İSMAİL SELİM AKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.09.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atlas Dunnage Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, Atlas Dunnage Pazarlama ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, TMS Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi Hayır Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)RAMAZAN AYHAN ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 22.02.2023 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116175 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)