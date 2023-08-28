***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.08.2023 19:30
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hull City Tigers Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile İngiltere Championship takımlarından Hull City Futbol Kulübü arasında, 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere Resmi Canlı Sonuçlar Sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştır.
25.08.2023 tarihinde yayımlanan bildirimin özel durum açıklaması (genel) olarak paylaşılması nedeniyle, iş bu bildirim özel durum açıklaması (yeni iş ilişkisi) şablonuyla tekrardan paylaşılmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190040
BIST