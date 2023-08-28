***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHull City Tigers LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/08/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile İngiltere Championship takımlarından Hull City Futbol Kulübü arasında, 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere Resmi Canlı Sonuçlar Sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştır.25.08.2023 tarihinde yayımlanan bildirimin özel durum açıklaması (genel) olarak paylaşılması nedeniyle, iş bu bildirim özel durum açıklaması (yeni iş ilişkisi) şablonuyla tekrardan paylaşılmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190040BIST