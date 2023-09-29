***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.09.2023 23:19
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Perform Content Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ve % 100 bağlı ortaklığımız Activaweb SAS ile Stats Perform arasındaki Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis ve F1 branşlarına dair istatistiklerin tedarik edilmesine yönelik mevcut sözleşme, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 7 (yedi) yıl süreyle uzatılmıştır.
Bünyesindeki spor branşlarının sayısının yanı sıra bu branşların içerik kapsamını da genişleten şirketimiz, bu anlaşma ile, kullanıcılarına detaylı bilgiyi en hızlı şekilde iletmeyi amaçlamaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198355
BIST