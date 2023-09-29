***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPerform Content LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ve % 100 bağlı ortaklığımız Activaweb SAS ile Stats Perform arasındaki Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis ve F1 branşlarına dair istatistiklerin tedarik edilmesine yönelik mevcut sözleşme, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 7 (yedi) yıl süreyle uzatılmıştır.Bünyesindeki spor branşlarının sayısının yanı sıra bu branşların içerik kapsamını da genişleten şirketimiz, bu anlaşma ile, kullanıcılarına detaylı bilgiyi en hızlı şekilde iletmeyi amaçlamaktadır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198355BIST