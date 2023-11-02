***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.11.2023 20:44
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile müşterilerimizden Türkiye'de yerleşik D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş (Nesine.com) arasındaki mevcut reklam satış sözleşmesi feshedilerek, 01.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay süreyle, 75.000.000 TL + KDV (YetmişBeşMilyonTürkLirası) bedelli yeni sözleşme 02.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213771
BIST