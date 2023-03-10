Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.03.2023 23:07
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.03.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca
1.       Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve sırasıyla her bir komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının EK-1, EK-2 ve EK-3'teki gibi belirlenmesine
2.       Denetim Komitesi'nin 2 (iki) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin
a.       Denetim Komitesi
Ramazan Ayhan ÜSTÜN (Başkan)
İsmail Selim AKDOĞAN (Üye)
b.       Kurumsal Yönetim Komitesi
İsmail Selim AKDOĞAN (Başkan)
Alpaslan ENSARİ (Üye)
Neda SOYDAN (Üye)
Zeynep Gül BALTA (Üye)
c.       Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ramazan Ayhan ÜSTÜN (Başkan)
Hasan Turgay OZANER (Üye)
şeklinde belirlenmesine,
3.       Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123167


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.385
Değişim :  -1,13% |  -61,66
Açılış :  5.397  
Önceki Kapanış :  5.446  
En Yüksek
5.454 En Düşük
5.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 65,45 7.039.646 % 10,00  
ERCB 126,50 308.762.593 % 10,00  
BVSAN 54,75 407.292.913 % 9,98  
MARKA 8,05 29.192.391 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.894.611 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9627 18,9729 % 0,11  
Euro 20,1792 20,2016 % 0,65  
Sterlin 22,7334 22,8474 % 0,90  
Frank 20,4944 20,6179 % 1,38  
Riyal 5,0350 5,0603 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 39,05  
Altın Gr. 1.139 1.139 23,00  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.699 7.775 145,00  
Yarım 3.761 3.805 71,00  
Çeyrek 1.881 1.902 35,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 0,47  
Gümüş Gr. 12,50 12,51 0,28  
B. Petrol 82,46 82,46 0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru