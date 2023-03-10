***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 10.03.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca1. Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve sırasıyla her bir komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının EK-1, EK-2 ve EK-3'teki gibi belirlenmesine2. Denetim Komitesi'nin 2 (iki) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinina. Denetim KomitesiRamazan Ayhan ÜSTÜN (Başkan)İsmail Selim AKDOĞAN (Üye)b. Kurumsal Yönetim Komitesiİsmail Selim AKDOĞAN (Başkan)Alpaslan ENSARİ (Üye)Neda SOYDAN (Üye)Zeynep Gül BALTA (Üye)c. Riskin Erken Saptanması KomitesiRamazan Ayhan ÜSTÜN (Başkan)Hasan Turgay OZANER (Üye)şeklinde belirlenmesine,3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123167BIST