***MACKO* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.01.2023 09:59
***MACKO******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/01/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAÇKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103113
BIST
11:375.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 63,71
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
11:3718,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 19,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:3720,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0569
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3609
En Düşük
20,2399
11:371.156,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.156,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler11:35
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|173.022.318
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|110.570.202
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.655.758
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.111.803
|% 9,93
|
|ARMDA
|308,00
|11.258.174
|% -7,42
|
|INTEM
|90,85
|1.902.869
|% -5,27
|
|KZBGY
|27,64
|188.548.350
|% -5,15
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|BFREN
|5.380,00
|19.630.449
|% -3,82
|
|THYAO
|153,60
|5.827.287.703
|% 3,02
|
|EREGL
|40,94
|2.575.859.817
|% 0,89
|
|KRDMD
|19,53
|1.779.327.231
|% 0,57
|
|SISE
|44,66
|1.663.778.973
|% 2,95
|
|TUPRS
|590,00
|1.618.778.379
|% 0,68
|
|KRDMD
|19,53
|1.779.327.231
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,78
|763.882.115
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,48
|628.805.640
|% 0,71
|
|EREGL
|40,94
|2.575.859.817
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,89
|171.101.313
|% 0,35
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7889
|18,8018
|% 0,01
|
|Euro
|20,3376
|20,3472
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,1276
|23,2436
|% 0,02
|
|Frank
|20,4494
|20,5726
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|12,00
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.851
|7.911
|32,00
|
|Yarım
|3.826
|3.871
|15,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.936
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,04
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,67
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