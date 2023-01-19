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***MACKO* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

19.01.2023 09:59
***MACKO* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza


***MACKO******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/01/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MAÇKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103113


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Riyal 4,9881 5,0131 % 0,00  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 12,00  
Altın Gr. 1.156 1.156 5,21  
Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.851 7.911 32,00  
Yarım 3.826 3.871 15,00  
Çeyrek 1.919 1.936 8,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,59 0,12  
Gümüş Gr. 14,21 14,23 0,04  
B. Petrol 84,31 84,31 -0,67  
Seans Raporu 11:35
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