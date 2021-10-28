***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [MAGEN]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYILDIZ PAZARŞirketin Eski UnvanıMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıEski Bülten AdıMARGUN ENERJIYeni Bülten AdıEski KodMARENYeni KodMAGENKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/11/2021AçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan "MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin mevcut "MAREN" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "MAGEN" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973205BIST