***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:28
***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065701
BIST
17:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -42,65
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:0518,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0913
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:0517,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1360
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:05983,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,09
|Açılış
|: 983,01
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,26
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KUYAS
|8,80
|79.749.141
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.917.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.546.862
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.081.919
|% 9,95
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.741
|% -9,90
|
|DERHL
|3,69
|129.796.727
|% -4,90
|
|CUSAN
|12,79
|15.033.646
|% -4,48
|
|KUVVA
|41,72
|1.533.718
|% -4,44
|
|PEKGY
|2,21
|26.556.626
|% -4,33
|
|KONTR
|58,75
|674.947.974
|% 1,12
|
|SMRTG
|70,15
|577.710.534
|% 3,62
|
|KMPUR
|61,10
|450.498.110
|% 5,34
|
|SOKM
|21,78
|336.898.466
|% 1,11
|
|BERA
|17,79
|269.502.411
|% 1,19
|
|DERHL
|3,69
|129.796.727
|% -4,90
|
|PSGYO
|4,69
|126.310.434
|% 4,45
|
|MOBTL
|2,77
|59.824.105
|% -3,15
|
|SEGYO
|1,25
|25.579.156
|% -1,57
|
|KRPLS
|7,01
|127.719.430
|% 1,59
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5150
|18,5398
|% 0,49
|
|Euro
|17,8084
|17,8259
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,7137
|19,8126
|% -0,09
|
|Frank
|18,7205
|18,8332
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9018
|4,9264
|% 0,31
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,24
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,77
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20TTKOM
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 583, 167 adet işlem
-
17:19CRDFA
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 491 adet işlem
-
17:18TATGD
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 839 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 59 kaybederek (% -1.14 ) 3, 519
-
17:16XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de