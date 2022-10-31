***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:10
***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075159
BIST
09:553.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,66
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.885
En Düşük
3.885
09:5518,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
09:5518,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0206
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
09:55983,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 983,21
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MAALT
|340,00
|875.160
|% 5,92
|
|PETUN
|46,30
|722.512
|% 5,85
|
|MIPAZ
|8,20
|37.366.522
|% 4,19
|
|LUKSK
|81,50
|72.128
|% 3,03
|
|KFEIN
|26,98
|511.568
|% 2,98
|
|SNKRN
|17,17
|401.930
|% -3,49
|
|ORGE
|22,50
|23.077.480
|% -0,97
|
|KAPLM
|128,90
|144.497
|% -0,85
|
|KRDMB
|9,76
|507.071
|% -0,81
|
|KRONT
|73,50
|150.308
|% -0,61
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|TUPRS
|365,60
|1.267.281.513
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,44
|631.805.299
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|60.656.185
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,4993
|18,5160
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,5270
|21,6350
|% 0,05
|
|Frank
|18,5869
|18,6989
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-0,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.598
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.215
|3.261
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-1,02
|