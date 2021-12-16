***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2021 09:11
***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983638
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,6812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,6965
En Düşük
15,6525
18:0517,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8734
En Düşük
17,7531
18:05905,73
En Yüksek
|Değişim
|: 7,11%
|| 60,13
|Açılış
|: 906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
907,28
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6457
|15,6812
|% 0,01
|
|Euro
|17,7467
|17,8734
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8132
|20,9176
|% 6,43
|
|Frank
|16,9830
|17,0853
|% 6,58
|
|Riyal
|4,1641
|4,1850
|% 5,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|906
|906
|60,49
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,00
|