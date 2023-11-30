***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.11.2023 15:52
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/11/2023 30/11/2023 10969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221170
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0525
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1809
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:051.889,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -12,25
|Açılış
|: 1.889,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKOS
|27,28
|84.152.171
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.840.750
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.563.302
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.971.520
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.638.865.044
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|146.241.063
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|552.630.846
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.173.819
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.266.389.278
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|SASA
|48,44
|2.967.997.430
|% -5,21
|
|GUBRF
|381,00
|2.459.522.141
|% 4,53
|
|EREGL
|40,88
|2.439.183.645
|% -0,82
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.127.383.919
|% -0,81
|
|ODAS
|10,92
|1.692.552.668
|% -5,70
|
|YKBNK
|19,10
|2.286.533.726
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|520.841.558
|% -1,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8706
|28,8770
|% -0,18
|
|Euro
|31,5650
|31,5889
|% -0,55
|
|Sterlin
|36,3373
|36,5196
|% -0,71
|
|Frank
|32,8436
|33,0414
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6709
|7,7094
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
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