***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
20.04.2023 18:38
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140345
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0411
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.253,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.253,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.255,36
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4018
|19,4063
|% 0,06
|
|Euro
|21,2752
|21,2819
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0836
|24,2044
|% 0,13
|
|Frank
|21,6165
|21,7467
|% 0,42
|
|Riyal
|5,1572
|5,1831
|% 0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|13,03
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|8,32
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.970
|9.151
|-14,00
|
|Yarım
|4.381
|4.470
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.249
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,76
|15,78
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,40
|81,40
|-1,72
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
EKIZ, KIMMR, MEPET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
BURVA, PKART, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
FORMT, KIMMR, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
GESAN, VAKBN, CVKMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
UMPAS, MEPET, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında