***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140345BIST