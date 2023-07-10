***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına borsagundem.com.tr internet yayın organında çıkan asılsız, mesnetsiz ve yalan haberlere ilişkin Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş. (borsagundem.com.tr), Şirket yetkilileri O**** P***, S*** U**** P***, C********* K******** ve A**** D****** hakkında Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107/2 Piyasa Dolandırıcılığı kapsamında bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.Ayrıca, Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş. (borsagundem.com.tr), Şirket yetkilileri O**** P***, S*** U**** P***, C********* K******** ve A**** D****** hakkında 100 Milyon TL değerinde tazminat davası için bugün hukuki süreç başlatılmıştır.Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmî açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169868BIST