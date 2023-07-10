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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

10.07.2023 20:43
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına borsagundem.com.tr internet yayın organında çıkan asılsız, mesnetsiz ve yalan haberlere ilişkin Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş. (borsagundem.com.tr), Şirket yetkilileri O**** P***, S*** U**** P***, C********* K******** ve A**** D****** hakkında Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107/2 Piyasa Dolandırıcılığı kapsamında bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca, Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş. (borsagundem.com.tr), Şirket yetkilileri O**** P***, S*** U**** P***, C********* K******** ve A**** D****** hakkında 100 Milyon TL değerinde tazminat davası için bugün hukuki süreç başlatılmıştır.
Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmî açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169868


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