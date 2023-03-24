***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
24.03.2023 18:13
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021-01.03.2022-24.05.2022-15.08.2022-15.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127897
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0492
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0824
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.216,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.216,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0673
|19,0749
|% 0,26
|
|Euro
|20,5281
|20,5492
|% -0,40
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|