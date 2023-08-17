***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
17.08.2023 23:18
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 3 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186849
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0193
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,1319
En Düşük
27,0610
18:0529,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,5197
En Düşük
29,3972
18:051.645,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.645,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.648,30
En Düşük
1.644,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0845
|27,0985
|% 0,07
|
|Euro
|29,4326
|29,5197
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,4209
|34,5935
|% 0,03
|
|Frank
|30,7393
|30,9245
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2023
|7,2385
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.028
|11.118
|-6,00
|
|Yarım
|5.531
|5.584
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.792
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,24
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
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17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
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17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem