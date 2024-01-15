***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 28.780.488Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.02.2023 50.000 0,012 27,4 0B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 16.02.2023 10.000 0,002 28,286 50.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 17.02.2023 10.000 0,002 28,503 60.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2023 3.416 0,001 29,461 70.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2023 200.000 0,049 30,957 73.416B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 22.02.2023 3.327 0,001 30,148 273.416B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 23.02.2023 3.310 0,001 30,642 276.743B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 24.02.2023 3.075 0,001 32,544 280.053B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.02.2023 16.872 0,004 34,157 283.128B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 26.12.2023 1.392.463 0,118 9,044 863.415B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.12.2023 244.123 0,021 9,211 2.255.878B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 28.12.2023 15.000 0,001 9,163 2.500.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 29.12.2023 15.000 0,001 9,285 2.515.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 02.01.2024 15.000 0,001 10,082 2.530.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 03.01.2024 37.692 0,003 9,626 2.545.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 04.01.2024 21.961 0,002 9,392 2.582.693B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 08.01.2024 15.346 0,001 10,023 2.604.654B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 09.01.2024 237.658 0,02 9,587 2.620.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 10.01.2024 7.236 0,001 9,664 2.857.658B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 11.01.2024 4.106 0 9,806 2.864.894B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 12.01.2024 1.913 0 9,854 2.869.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.01.2024 4.087 0 10,324 2.870.913Ek Açıklamalar15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 15.01.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.15.01.2024 tarihinde 10,13 - 10,44 TL fiyat aralığından (Ortalama 10,3238) 4.087 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MAGEN Payları 2.875.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,2436)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240513BIST