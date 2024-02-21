***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15/02/2023 Tarih 2023/12 nolu geri alım programı karara ek olarak yeni bir geri alım programının başlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 15/02/2023 Tarih 2023/12 nolu geri alım programı karara ek olarak yeni bir geri alım programının başlatılmasıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 100.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.02.2023 50.000 0,012 27,4 0B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 16.02.2023 10.000 0,002 28,286 50.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 17.02.2023 10.000 0,002 28,503 60.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2023 3.416 0,001 29,461 70.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2023 200.000 0,049 30,957 73.416B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 22.02.2023 3.327 0,001 30,148 273.416B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 23.02.2023 3.310 0,001 30,642 276.743B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 24.02.2023 3.075 0,001 32,544 280.053B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.02.2023 16.872 0,004 34,157 283.128B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 26.12.2023 1.392.463 0,118 9,044 863.415B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.12.2023 244.123 0,021 9,211 2.255.878B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 28.12.2023 15.000 0,001 9,163 2.500.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 29.12.2023 15.000 0,001 9,285 2.515.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 02.01.2024 15.000 0,001 10,082 2.530.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 03.01.2024 37.692 0,003 9,626 2.545.001B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 04.01.2024 21.961 0,002 9,392 2.582.693B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 08.01.2024 15.346 0,001 10,023 2.604.654B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 09.01.2024 237.658 0,02 9,587 2.620.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 10.01.2024 7.236 0,001 9,664 2.857.658B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 11.01.2024 4.106 0 9,806 2.864.894B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 12.01.2024 1.913 0 9,854 2.869.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.01.2024 4.087 0 10,324 2.870.913B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2024 97.423 0,008 12,809 2.875.000B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2024 15.198.539 1,288 12,865 2.972.423Ek AçıklamalarŞirketin 15 Şubat 2023 tarih ve 2023/12 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay geri alımına ilişkin azami pay sayısının bedelsiz sermaye artışı ile birlikte 28.780.488 adet (28.780.488,00 TL nominal), pay geri alımı için ayrılacak olan fonun 250.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevcut programa ilave olarak geri alım yapabilmesine,Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 100.000.000 adet (100.000.000,00 TL nominal) olarak revize edilmesine,Pay geri alımı için ayrılan 250.000.000,00 TL'lik fona ilave olarak öz kaynaklarından karşılanmak üzere 1.250.000.000,00 TL fon yaratılarak 1.500.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli