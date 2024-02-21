***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.02.2024 19:31
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15/02/2023 Tarih 2023/12 nolu geri alım programı karara ek olarak yeni bir geri alım programının başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 15/02/2023 Tarih 2023/12 nolu geri alım programı karara ek olarak yeni bir geri alım programının başlatılması
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 100.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.500.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.02.2023 50.000 0,012 27,4 0
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 16.02.2023 10.000 0,002 28,286 50.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 17.02.2023 10.000 0,002 28,503 60.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2023 3.416 0,001 29,461 70.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2023 200.000 0,049 30,957 73.416
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 22.02.2023 3.327 0,001 30,148 273.416
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 23.02.2023 3.310 0,001 30,642 276.743
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 24.02.2023 3.075 0,001 32,544 280.053
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.02.2023 16.872 0,004 34,157 283.128
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 26.12.2023 1.392.463 0,118 9,044 863.415
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.12.2023 244.123 0,021 9,211 2.255.878
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 28.12.2023 15.000 0,001 9,163 2.500.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 29.12.2023 15.000 0,001 9,285 2.515.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 02.01.2024 15.000 0,001 10,082 2.530.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 03.01.2024 37.692 0,003 9,626 2.545.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 04.01.2024 21.961 0,002 9,392 2.582.693
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 08.01.2024 15.346 0,001 10,023 2.604.654
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 09.01.2024 237.658 0,02 9,587 2.620.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 10.01.2024 7.236 0,001 9,664 2.857.658
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 11.01.2024 4.106 0 9,806 2.864.894
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 12.01.2024 1.913 0 9,854 2.869.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.01.2024 4.087 0 10,324 2.870.913
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2024 97.423 0,008 12,809 2.875.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2024 15.198.539 1,288 12,865 2.972.423
Ek Açıklamalar
Şirketin 15 Şubat 2023 tarih ve 2023/12 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay geri alımına ilişkin azami pay sayısının bedelsiz sermaye artışı ile birlikte 28.780.488 adet (28.780.488,00 TL nominal), pay geri alımı için ayrılacak olan fonun 250.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevcut programa ilave olarak geri alım yapabilmesine,
Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 100.000.000 adet (100.000.000,00 TL nominal) olarak revize edilmesine,
Pay geri alımı için ayrılan 250.000.000,00 TL'lik fona ilave olarak öz kaynaklarından karşılanmak üzere 1.250.000.000,00 TL fon yaratılarak 1.500.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli