***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2023 08:30
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili'ne İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.180.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 100.000.000 132.473.367,290 132,47336 55.331.510,760 55,33151 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 Nâma
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 310.000.000 410.667.438,590 132,47336 171.527.683,360 55,33151 B Grubu B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 410.000.000 543.140.805,880 132,47336 226.859.194,120 55,33151
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 533.247.339,52
Geçmiş Yıl Karları (TL) 9.893.466,36
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli kararı kapsamında
Şirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 226.859.194,12 TL'si kar payı ve 543.140.805,88 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.180.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 770.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.
Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 22.11.2023 tarih 2023/74 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MAGEN Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
EK: 2 MAGEN Article_Association_CMB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219477
BIST