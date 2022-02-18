***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.02.2022 03:50
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002657
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0487
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5938
En Düşük
13,5136
18:0515,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0381
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4648
En Düşük
15,3680
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5283
|13,5564
|% -0,19
|
|Euro
|15,3826
|15,4253
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,45
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-0,54
|