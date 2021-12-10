***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 18:17
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 117000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982761
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0537
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05793,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 5,99
|Açılış
|: 793,13
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8393
|13,8409
|% 0,39
|
|Euro
|15,6289
|15,6721
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,2485
|18,3401
|% 0,40
|
|Frank
|14,9540
|15,0441
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6792
|3,6977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,95
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,52
|