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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.08.2022 18:21
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasin OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.01.2022 03124671836 yasin.oguz@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207417 - 700506
Merve İMİRGİ Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 22.08.2022 03124671836 merve.imirgi@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 919313




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057622


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YYAPI 1,32 70.389.316 % 10,00  
SNPAM 11,00 693.055 % 10,00  
CMBTN 323,40 71.557.646 % 10,00  
HKTM 14,64 4.093.812 % 9,99  
COSMO 32,84 3.647.041 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0841 18,0900 % 0,03  
Euro 17,9709 17,9867 % -0,93  
Sterlin 21,1960 21,3023 % -0,63  
Frank 18,6692 18,7816 % -0,58  
Riyal 4,8005 4,8246 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -11,06  
Altın Gr. 1.008 1.008 -7,92  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.791 6.869 -68,00  
Yarım 3.309 3.358 -34,00  
Çeyrek 1.659 1.678 -17,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,07 0,02  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,01  
B. Petrol 94,89 94,89 -1,83  
Seans Raporu 18:05
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