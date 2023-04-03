***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2023 18:21
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.11.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Sustain-Tech Girişim Sermayesi Yatırım Ort.A.Ş.Yön.Krl.Bşk Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÖKHAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
UĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131287
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1481
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.227,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.227,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,33
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|95,15
|1.733.027.004
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.043
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.024.773
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|123.371.260
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.131.615
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|97.912.457
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|74.412.628
|% -9,90
|
|DERIM
|9,64
|61.534.034
|% -9,82
|
|TUPRS
|559,80
|3.257.144.646
|% 5,60
|
|THYAO
|120,60
|3.105.910.940
|% 1,77
|
|EREGL
|35,24
|2.742.080.971
|% -0,45
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,65
|810.239.997
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,20
|991.433.857
|% 0,16
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|YKBNK
|9,69
|1.276.751.219
|% 1,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1971
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9286
|20,9383
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7446
|23,8637
|% 0,71
|
|Frank
|20,9389
|21,0650
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1038
|5,1294
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|10,68
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.297
|8.396
|78,00
|
|Yarım
|4.068
|4.108
|38,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.054
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|0,00
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|4,99
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PETKM