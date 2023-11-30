***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. 624082648 TRY 52,89Yusuf Şenel 451024530 TRY 38,22Naturel Holding A.Ş. 375385713 TRY 31,81Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 287804878.05 TRY 24,39 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir paya karşılık 5 oy hakkına sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 892195121.95 TRY 75,61 Yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221169BIST