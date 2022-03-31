***MAGEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
31.03.2022 11:19
***MAGEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Margün Enerji Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 1. değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014310
BIST
11:512.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,02
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.242
En Düşük
2.235
11:5114,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 14,6380
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6725
En Düşük
14,5922
11:5116,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0218
|Açılış
|: 16,2600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
16,2869
11:51907,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,66
|Açılış
|: 907,34
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|113,30
|5.044.658
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,78
|79.759.848
|% 8,62
|
|YKSLN
|7,05
|38.716.737
|% 7,31
|
|TURGG
|211,20
|28.367.950
|% 7,21
|
|ISFIN
|3,67
|271.625.744
|% 7,00
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|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,52
|71.345.033
|% -5,72
|
|DESA
|13,63
|13.149.365
|% -4,62
|
|GLBMD
|5,71
|4.716.853
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,38
|2.140.644.600
|% 0,62
|
|GARAN
|12,19
|1.093.939.850
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,25
|989.706.553
|% 2,01
|
|SISE
|15,29
|560.966.068
|% 1,06
|
|KARSN
|5,55
|552.147.824
|% 4,52
|
|KARSN
|5,55
|552.147.824
|% 4,52
|
|GARAN
|12,19
|1.093.939.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,06
|342.191.372
|% -1,46
|
|ODAS
|1,70
|140.410.937
|% 1,19
|
|ISFIN
|3,67
|271.625.744
|% 7,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6473
|14,6516
|% -0,01
|
|Euro
|16,3146
|16,3323
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1511
|19,2471
|% -0,26
|
|Frank
|15,7609
|15,8559
|% -0,34
|
|Riyal
|3,8926
|3,9121
|% -0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,94
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|-28,00
|
|Tam
|5.983
|6.132
|-25,09
|
|Yarım
|2.892
|2.966
|-12,13
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
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|B. Petrol
|107
|107
|-4,63
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