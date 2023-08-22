***MAKIM* *AGHOL* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.08.2023 18:12
***MAKIM******AGHOL******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGHOL, SAYAS, MAKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) ve Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAKIM) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Seçil ARTAR
20470529
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/09/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188346
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
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|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0644
|Açılış
|: 27,3100
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|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0419
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.659,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.790.558
|% 10,00
|
|FZLGY
|24,22
|422.191.415
|% 9,99
|
|PAPIL
|37,44
|80.100.016
|% 9,99
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|ONCSM
|200,00
|160.816.629
|% -7,75
|
|TETMT
|1.293,10
|24.595.616
|% -7,30
|
|NATEN
|215,00
|251.238.952
|% -5,91
|
|KONTR
|269,40
|4.715.863.148
|% 6,06
|
|ASTOR
|128,20
|4.111.112.385
|% -4,97
|
|SDTTR
|384,70
|3.590.952.425
|% -4,89
|
|KLSER
|115,90
|2.629.971.026
|% 9,96
|
|GESAN
|93,25
|1.907.042.169
|% -2,97
|
|TRILC
|14,00
|943.609.154
|% 7,36
|
|IHLGM
|1,42
|88.191.094
|% 0,00
|
|GOKNR
|31,64
|1.838.918.554
|% 9,94
|
|FORMT
|2,98
|161.671.657
|% -1,00
|
|AKFYE
|15,81
|826.396.400
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1965
|27,2065
|% 0,24
|
|Euro
|29,5300
|29,5582
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|5,98
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.206
|11.317
|71,00
|
|Yarım
|5.620
|5.685
|36,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.842
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
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17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
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17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem