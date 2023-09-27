***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 12:29
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197589
BIST
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13:238.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,98
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2327,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2328,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:231.664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|826.324.420
|% 10,00
|
|SMART
|16,72
|163.063.079
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.337.568
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.094.879.529
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|859.828.921
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,00
|5.905.884.183
|% 1,54
|
|TUPRS
|163,90
|4.919.482.304
|% -3,42
|
|SASA
|48,60
|2.565.505.663
|% -3,67
|
|KONTR
|328,20
|2.275.531.477
|% 2,40
|
|GESAN
|108,20
|2.089.616.899
|% 4,95
|
|ZOREN
|5,29
|1.174.297.470
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,08
|1.395.468.682
|% 0,75
|
|KATMR
|2,48
|417.734.093
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,54
|1.108.926.717
|% 0,62
|
|ADESE
|2,45
|383.958.057
|% 0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2996
|27,3025
|% 0,22
|
|Euro
|28,8403
|28,8509
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,0695
|33,2353
|% 0,26
|
|Frank
|29,6559
|29,8346
|% 0,19
|
|Riyal
|7,2565
|7,2929
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,02
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.059
|11.131
|-27,00
|
|Yarım
|5.547
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,01
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|0,84
|