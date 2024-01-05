***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2023Genel Kurul Tarihi 20.12.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Makim Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Makim Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin dokümanlar ilişikte yer almaktadır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.01.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_1207931703070097267-1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Makim Olağanüstü GKToplantı Tutanağıı.pdf - TutanakEK: 3 Onaylı Tadil Metni 3.madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Onaylı Tadil Metni 6.madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.01.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.01.2024 tarih ve 10994 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233293BIST