***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.01.2023 14:04
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul ettiği Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin görevleri ve çalışma esasları ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094003
BIST
15:225.369
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -154,10
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2218,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2219,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0504
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:221.114,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.114,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DYOBY
|32,12
|227.911.806
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|55.611.301
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|30.533.512
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.409.003
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.559.054
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.669.181
|% -9,96
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|THYAO
|141,90
|8.886.576.085
|% -1,80
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|ASELS
|62,80
|4.789.034.951
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|EKGYO
|9,04
|3.275.603.733
|% -4,03
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,22
|2.403.088.489
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7650
|% 0,12
|
|Euro
|19,9270
|19,9438
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% -0,12
|
|Frank
|20,1625
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9790
|5,0039
|% 0,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,83
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|7.509
|7.623
|-21,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|1,82
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35MNDRS
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 069, 162 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 01 kaybederek (% -2.84 ) 4, 756
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, CEOEM, DOGUB, DYOBY
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TERA, EYGYO, ULUSE, UMPAS, MARTI, KLGYO, GLRYH
-
15:34
PCILT, ONCSM, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında