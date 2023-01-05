***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul ettiği Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin görevleri ve çalışma esasları ilişiktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094003BIST