***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 14:30
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897365
BIST
16:241.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:247,3398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:249,0597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:24458,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,59
|Açılış
|: 458,37
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EGGUB
|159,50
|112.785.965
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.374.063
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.128.842
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.132.488
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.455.638
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,94
|40.413.343
|% -9,20
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|GARAN
|10,35
|1.821.026.750
|% 2,48
|
|ASELS
|18,66
|1.248.605.232
|% 1,69
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|TCELL
|16,94
|1.094.310.910
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,58
|686.590.735
|% 4,64
|
|DOHOL
|3,26
|1.010.995.299
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,35
|744.215.853
|% -1,26
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|YKBNK
|3,11
|646.250.021
|% 1,97
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3360
|7,3398
|% -0,63
|
|Euro
|9,0529
|9,0597
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9694
|10,0194
|% -0,68
|
|Frank
|8,3376
|8,3878
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,66
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-12,90
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.023
|3.103
|-40,73
|
|Yarım
|1.461
|1.501
|-19,71
|
|Çeyrek
|733
|751
|-9,85
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,81
|53,81
|0,21
|
Seans Raporu
16:24
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16:36XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 26, 855.00 milyon TL de
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16:34GRNYO
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16:33BJKAS
Yüzde 8.77 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 577 adet işlem
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16:32LKMNH
Yüzde 5.11 oranında artışla 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 860, 507 adet işlem