***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 16:35
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912225
BIST
17:551.487
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -30,50
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:557,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1319
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:558,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1401
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:55415,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,66
|Açılış
|: 415,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.900.180
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|11.347.561
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.127.452
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,40
|3.865.808
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|82.737.014
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,70
|2.364.530.797
|% 1,72
|
|THYAO
|12,90
|2.207.635.967
|% -0,92
|
|PETKM
|5,16
|1.950.205.496
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,25
|1.925.739.094
|% -9,73
|
|SASA
|39,94
|1.921.834.105
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,28
|1.084.229.654
|% -2,56
|
|PETKM
|5,16
|1.950.205.496
|% -4,97
|
|TSKB
|1,76
|600.027.070
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|297.995.084
|% -9,09
|
|ODAS
|4,03
|1.212.160.157
|% 1,26
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2312
|7,2371
|% 1,86
|
|Euro
|8,7692
|8,7767
|% 1,62
|
|Sterlin
|10,1728
|10,2238
|% 1,74
|
|Frank
|7,9228
|7,9705
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9218
|1,9315
|% 1,73
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-17,69
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,71
|