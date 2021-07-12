***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:20
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950294
BIST
17:421.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,36
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:428,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:4210,2481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0445
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:42501,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,98
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VBTYZ
|13,72
|46.047.078
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.282.259
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.038.668
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|44.424.949
|% 9,72
|
|IDEAS
|49,46
|22.283.748
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.324.062
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.504.817
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.349.976.874
|% 1,52
|
|THYAO
|13,40
|801.184.626
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,21
|632.923.899
|% -0,14
|
|EREGL
|18,22
|495.855.557
|% 0,94
|
|PETKM
|5,35
|475.303.958
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,27
|408.378.616
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.349.976.874
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,81
|207.686.114
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,10
|123.380.665
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|475.303.958
|% -1,65
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6251
|8,6272
|% -0,36
|
|Euro
|10,2403
|10,2481
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9613
|12,0212
|% -0,32
|
|Frank
|9,3948
|9,4514
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% -0,29
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|