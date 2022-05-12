***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2022 10:40
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022 - 31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28/04/2022
Tescil Tarihi
12/05/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, tescil işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029612
BIST
11:132.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -40,43
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1315,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0869
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3943
En Düşük
15,2578
11:1316,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0481
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:13915,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,68
|Açılış
|: 915,31
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:10
|GLBMD
|7,15
|10.328.692
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.427.548
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.761.105
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|50.571.756
|% 8,31
|
|ACSEL
|55,00
|9.893.946
|% 6,90
|
|LIDFA
|6,21
|436.811
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|49.588.087
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.464
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.287.299
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.811.717
|% -7,37
|
|THYAO
|41,82
|1.120.899.111
|% -0,90
|
|SISE
|19,63
|774.133.705
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,11
|743.933.860
|% -3,36
|
|EREGL
|33,16
|533.918.605
|% -2,87
|
|ASELS
|23,18
|502.957.805
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,70
|271.095.162
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|345.254.225
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|201.386.424
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|117.564.548
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,11
|743.933.860
|% -3,36
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3793
|15,3888
|% 0,57
|
|Euro
|16,1372
|16,1821
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7052
|18,7990
|% 0,09
|
|Frank
|15,3771
|15,4698
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0869
|4,1074
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
|