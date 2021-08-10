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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

10.08.2021 20:39



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957103


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 4,29 286.633.548 % 10,00  
KARYE 11,88 104.941.708 % 10,00  
GENIL 15,73 1.123.370.748 % 10,00  
RODRG 17,84 2.048.157 % 9,99  
SNKRN 28,00 1.731.097 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5996 8,6026 % -0,41  
Euro 10,0902 10,1013 % -0,59  
Sterlin 11,8716 11,9312 % -0,40  
Frank 9,2849 9,3408 % -0,59  
Riyal 2,2879 2,2994 % -0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 1,20  
Altın Gr. 478 478 -1,74  
Cumhuriyet 3.170 3.218 -39,00  
Tam 3.155 3.235 -35,66  
Yarım 1.525 1.565 -17,25  
Çeyrek 765 782 -8,63  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,03  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 71,09 71,09 2,05  
Seans Raporu 18:05
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