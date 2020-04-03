***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 Salgını Nedeniyle Üretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz üretim faaliyetlerine ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, ekonomik şartların zora girmesine bağlı sipariş azalması ve kısa çalışma programının uygulanmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi03/04/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi03/04/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiCorona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, muhtemel kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiCorona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, muhtemel kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Ayrıca ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması müracaatları yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid 19 Korona Virüs yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmelerYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimiz Covid-19 salgınının neden olduğu azalan talep ortamını, stoklarımızın yeterli seviyede olmasını ve ilaveten gıda dışı ürün nakliyatına getirilen sınırlamaları göz önüne alarak, salgının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tedbiren Gebze/Kocaeli'ndeki üretim tesislerimizde 03.04.2020 tarihi itibarıyla üretime geçici süreliğine ara vermiştir. Bu kapsamda Ülkemizdeki gelişmeler takip edilmekte olup, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması konusunda başvurular yapılacaktır. Üretim faaliyetlerimizde meydana gelebilecek gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834794BIST