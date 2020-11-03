***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2020 18:12
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 56.562.438 56.708.685 22.267.774 19.270.546
Satışların Maliyeti
10 -39.404.411 -38.099.708 -16.010.734 -13.901.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.158.027 18.608.977 6.257.040 5.369.471
BRÜT KAR (ZARAR)
17.158.027 18.608.977 6.257.040 5.369.471
Genel Yönetim Giderleri
-4.768.940 -4.375.586 -1.785.055 -1.233.906
Pazarlama Giderleri
-4.671.867 -4.331.651 -1.672.860 -1.358.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
335.532 2.261.357 90.199 1.388.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.057.895 -502.082 553.923 171.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.994.857 11.661.015 3.443.247 4.336.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.613.262 2.601.983 661.182 594.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.608.119 14.262.998 4.104.429 4.931.846
Finansman Giderleri
-846.789 -1.648.714 -278.959 -357.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.761.330 12.614.284 3.825.470 4.574.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.077.373 -2.832.636 -685.979 -961.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.370.145 -2.982.563 -718.317 -965.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.292.772 149.927 32.338 4.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 11 0,02300000 0,04900000 0,01600000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.105.068 6.703.052
Dönem Karı (Zararı)
4.683.957 9.781.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.841.251 9.093.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.268.661 6.646.556
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 215.049 -289.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.046.641 930.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.046.641 930.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-766.473 -1.067.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.613.262 -2.601.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
846.789 1.534.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.077.373 2.872.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.839.482 -12.171.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.857.459 -7.935.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.059.156 -2.067.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.503.726 -930.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.785.624 -1.123.330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155.042 756.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.899.541 -2.390.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.259.348 1.518.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.685.726 6.703.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-580.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.580.808 2.285.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.454 -430.128
Alınan Faiz
1.613.262 2.715.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.758.383 -8.601.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.665.410 -327.406
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.988.549 -6.618.401
Ödenen Faiz
-104.424 -1.655.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.507 387.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.507 387.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.058 96.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.551 484.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
328.551 401.058
Ticari Alacaklar
71.251.152 62.759.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 126.588 350.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 71.124.564 62.408.856
Diğer Alacaklar
27.597.723 18.538.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.542.126 18.511.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 55.597 27.083
Stoklar
7 30.675.354 23.020.599
Peşin Ödenmiş Giderler
966.526 1.155.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
966.526 1.155.439
Diğer Dönen Varlıklar
39.903 7.514
ARA TOPLAM
130.859.209 105.882.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.859.209 105.882.948
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 64.626.764 69.588.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 9.449.133 1.085.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
799.006 867.689
Peşin Ödenmiş Giderler
733.911 733.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.608.814 72.275.154
TOPLAM VARLIKLAR
206.468.023 178.158.102
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.402.283 6.060.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.988.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.402.283 1.071.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.402.283 1.071.796
Ticari Borçlar
14.106.684 10.321.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 413.655 340.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.693.029 9.980.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.987.692 1.474.435
Diğer Borçlar
1.502.738 1.347.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.502.738 1.347.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.309.851 11.410.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
652.510 195.371
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.104.146 2.258.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.104.146 2.258.247
ARA TOPLAM
50.065.904 33.067.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.065.904 33.067.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.439.502 123.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.439.502 123.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.439.502 123.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.033.986 12.544.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.033.986 12.544.839
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.033.614 7.227.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.507.102 19.895.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.573.006 52.963.403
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.895.017 125.194.699
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.194.924 50.178.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.194.924 50.178.563
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.654.900 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-459.976 -476.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.591.588 -191.183.510
Net Dönem Karı veya Zararı
4.683.957 10.591.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.895.017 125.194.699
TOPLAM KAYNAKLAR
206.468.023 178.158.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Transferler
11.104.086 -11.104.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 9.781.648 10.969.210 10.969.210
Dönem Karı (Zararı)
9.781.648 9.781.648 9.781.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 1.187.562 1.187.562
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 204.183 -191.183.510 9.781.648 90.329.494 90.329.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.361 4.683.957 4.700.318 4.700.318
Dönem Karı (Zararı)
4.683.957 4.683.957 4.683.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.361 16.361 16.361
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -459.976 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.683.957 129.895.017 129.895.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.361 1.187.562 -310.680 1.187.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.451 1.484.453 -388.350 1.484.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.090 -296.891 77.670 -296.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.090 -296.891 77.670 -296.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.361 1.187.562 -310.680 1.187.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.700.318 10.969.210 2.828.811 4.800.677
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.700.318 10.969.210 2.828.811 4.800.677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885896
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