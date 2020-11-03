***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 56.562.438 56.708.685 22.267.774 19.270.546Satışların Maliyeti10 -39.404.411 -38.099.708 -16.010.734 -13.901.075TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.158.027 18.608.977 6.257.040 5.369.471BRÜT KAR (ZARAR)17.158.027 18.608.977 6.257.040 5.369.471Genel Yönetim Giderleri-4.768.940 -4.375.586 -1.785.055 -1.233.906Pazarlama Giderleri-4.671.867 -4.331.651 -1.672.860 -1.358.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler335.532 2.261.357 90.199 1.388.520Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.057.895 -502.082 553.923 171.829ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.994.857 11.661.015 3.443.247 4.336.990Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.613.262 2.601.983 661.182 594.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.608.119 14.262.998 4.104.429 4.931.846Finansman Giderleri-846.789 -1.648.714 -278.959 -357.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.761.330 12.614.284 3.825.470 4.574.513Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.077.373 -2.832.636 -685.979 -961.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.370.145 -2.982.563 -718.317 -965.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.292.772 149.927 32.338 4.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115DÖNEM KARI (ZARARI)4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 11 0,02300000 0,04900000 0,01600000 0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.105.068 6.703.052Dönem Karı (Zararı)4.683.957 9.781.648Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.841.251 9.093.160Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.268.661 6.646.556Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 215.049 -289.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.046.641 930.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.046.641 930.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-766.473 -1.067.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.613.262 -2.601.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler846.789 1.534.869Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.077.373 2.872.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.839.482 -12.171.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.857.459 -7.935.262Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.059.156 -2.067.016Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.503.726 -930.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.785.624 -1.123.330Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler155.042 756.483Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.899.541 -2.390.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.259.348 1.518.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.685.726 6.703.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-580.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.580.808 2.285.700Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.454 -430.128Alınan Faiz1.613.262 2.715.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.758.383 -8.601.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.665.410 -327.406İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.988.549 -6.618.401Ödenen Faiz-104.424 -1.655.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.507 387.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.507 387.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ401.058 96.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ328.551 484.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri328.551 401.058Ticari Alacaklar71.251.152 62.759.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 126.588 350.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 71.124.564 62.408.856Diğer Alacaklar27.597.723 18.538.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 27.542.126 18.511.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 55.597 27.083Stoklar7 30.675.354 23.020.599Peşin Ödenmiş Giderler966.526 1.155.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler966.526 1.155.439Diğer Dönen Varlıklar39.903 7.514ARA TOPLAM130.859.209 105.882.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.859.209 105.882.948DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 64.626.764 69.588.449Kullanım Hakkı Varlıkları8 9.449.133 1.085.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar799.006 867.689Peşin Ödenmiş Giderler733.911 733.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.608.814 72.275.154TOPLAM VARLIKLAR206.468.023 178.158.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.402.283 6.060.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 4.988.549İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.402.283 1.071.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.402.283 1.071.796Ticari Borçlar14.106.684 10.321.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 413.655 340.899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 13.693.029 9.980.161Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.987.692 1.474.435Diğer Borçlar1.502.738 1.347.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.502.738 1.347.696Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.309.851 11.410.310Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü652.510 195.371Kısa Vadeli Karşılıklar2.104.146 2.258.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.104.146 2.258.247ARA TOPLAM50.065.904 33.067.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.065.904 33.067.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.439.502 123.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.439.502 123.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 6.439.502 123.169Uzun Vadeli Karşılıklar14.033.986 12.544.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.033.986 12.544.839Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.033.614 7.227.931TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.507.102 19.895.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.573.006 52.963.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.895.017 125.194.699Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.194.924 50.178.563Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.194.924 50.178.563Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.654.900 50.654.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-459.976 -476.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.591.588 -191.183.510Net Dönem Karı veya Zararı4.683.957 10.591.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR129.895.017 125.194.699TOPLAM KAYNAKLAR206.468.023 178.158.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284Transferler11.104.086 -11.104.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 9.781.648 10.969.210 10.969.210Dönem Karı (Zararı)9.781.648 9.781.648 9.781.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 1.187.562 1.187.562Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 204.183 -191.183.510 9.781.648 90.329.494 90.329.494Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Transferler10.591.922 -10.591.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.361 4.683.957 4.700.318 4.700.318Dönem Karı (Zararı)4.683.957 4.683.957 4.683.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.361 16.361 16.361Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -459.976 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.683.957 129.895.017 129.895.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.683.957 9.781.648 3.139.491 3.613.115DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.361 1.187.562 -310.680 1.187.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.451 1.484.453 -388.350 1.484.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.090 -296.891 77.670 -296.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.090 -296.891 77.670 -296.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.361 1.187.562 -310.680 1.187.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.700.318 10.969.210 2.828.811 4.800.677Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.700.318 10.969.210 2.828.811 4.800.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885896BIST