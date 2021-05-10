***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 23.419.227 19.834.951Satışların Maliyeti10 -14.163.166 -12.114.496TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.256.061 7.720.455BRÜT KAR (ZARAR)9.256.061 7.720.455Genel Yönetim Giderleri-3.383.955 -1.601.918Pazarlama Giderleri-1.727.839 -1.655.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler96.742 1.070.848Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-827.674 -666.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.413.335 4.868.054Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.252.879 473.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.666.214 5.341.467Finansman Giderleri-391.996 -193.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.274.218 5.147.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-668.966 -821.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.263.249 -1.337.827Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri594.283 516.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.605.252 4.326.179DÖNEM KARI (ZARARI)3.605.252 4.326.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.605.252 4.326.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00018000 0,00022000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI560.363 5.444.413Dönem Karı (Zararı)3.605.252 4.326.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.380.456 2.409.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.975.354 1.981.340Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 -835.967 -319.497Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler432.986 328.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler432.986 328.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-860.883 -402.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.252.879 -473.413Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler391.996 70.799Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler668.966 821.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.878.518 -1.049.943Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.309.317 -13.439.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.062.978 2.191.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.956.951 -1.979.742Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.880.804 -1.522.074Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)52.952.544 13.008.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.378.988 692.059Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.107.190 5.685.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-546.827 -240.849YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI832.321 468.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -420.558 -5.213Alınan Faiz1.252.879 473.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.370.779 -5.991.879Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.988.549Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -978.783 -932.531Ödenen Faiz-391.996 -70.799YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.905 -79.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.905 -79.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 300.644 401.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 322.549 321.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 322.549 300.644Finansal Yatırımlar7.960 6.810Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri7.960 6.810Ticari Alacaklar111.753.414 61.835.798İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 390.659İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 111.753.414 61.445.139Diğer Alacaklar28.479.861 26.698.982İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 28.475.433 26.636.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.428 62.315Stoklar7 38.338.877 32.154.258Peşin Ödenmiş Giderler830.359 1.479.806İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler830.359 1.479.806ARA TOPLAM179.733.020 122.476.298TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.733.020 122.476.298DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 63.571.949 64.426.639Kullanım Hakkı Varlıkları18.322.272 14.153.419Maddi Olmayan Duran Varlıklar808.419 797.237Peşin Ödenmiş Giderler671.588 741.192TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.374.228 80.118.487TOPLAM VARLIKLAR263.107.248 202.594.785KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.613.630 3.443.016İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.613.630 3.443.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.613.630 3.443.016Ticari Borçlar15.529.104 17.409.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 751.496 275.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 14.777.608 17.134.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.869.086 2.005.284Diğer Borçlar2.209.623 2.187.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.209.623 2.187.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.426.115 9.435.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.263.249 1.234.797Kısa Vadeli Karşılıklar1.507.950 2.111.422Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.507.950 2.111.422ARA TOPLAM91.418.757 37.827.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.418.757 37.827.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.529.138 11.069.551İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 13.529.138 11.069.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.529.138 11.069.551Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.283 137.888Uzun Vadeli Karşılıklar15.185.226 15.224.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.185.226 15.224.965Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.821.769 5.887.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.636.416 32.320.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER127.055.173 70.147.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.052.075 132.446.823Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.933.628 50.933.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.933.628 50.933.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.654.900 50.654.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)278.728 278.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-174.094.529 -180.591.588Net Dönem Karı veya Zararı3.605.252 6.497.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.052.075 132.446.823TOPLAM KAYNAKLAR263.107.248 202.594.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Transferler10.591.922 -10.591.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)283.983 4.326.179 4.610.162 4.610.162Dönem Karı (Zararı)4.326.179 4.326.179 4.326.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)283.983 283.983 283.983Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -192.354 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 129.804.861 129.804.861Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 130.275.943 130.275.943Transferler6.497.059 -4.326.179 2.170.880 2.170.880Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.605.252 3.605.252 3.605.252Dönem Karı (Zararı)3.605.252 3.605.252 3.605.252Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -174.094.529 3.605.252 136.052.075 136.052.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.605.252 4.326.179DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 283.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)354.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-70.996Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 283.983TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.605.252 4.610.162Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.605.252 4.610.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935976BIST